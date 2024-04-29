شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جدة.. تعليق الدارسة الحضورية وتأجيل الاختبارات والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة جدة عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين، وتحويلها لتكون عن بُعد لجميع الطلاب والطالبات في مقرات الجامعة بجدة وفروعها في محافظتي خليص والكامل، وتأجيل جميع الاختبارات لوقت لاحق.وأشارت الجامعة إلى أن ذلك جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، وعلى موظفي الجامعة الدوام حضوريًا إلا إذا تعذر ذلك، فيكون عن بعد وفق الأنظمة والتعليمات.