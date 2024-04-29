شكرا لقرائتكم خبر عن عدن.. انطلاق البرنامج الطبي التطوعي بمستشفى الأمير محمد بن سلمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلق يوم الأحد، البرنامج الطبي التطوعي في مستشفى الأمير محمد بن سلمان في محافظة عدن، والذي يأتي بتنفيذ ودعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في الفترة ما بين أبريل الحالي حتى يوليو المقبل.

ويتكون البرنامج الطبي التطوعي من عدة مشاريع طبية تطوعية في عدة تخصصات تغطي وتساعد في خفض الاحتياج الإنساني في اليمن من المحافظات اليمنية كافة، عبر كوادر وكفاءات طبية من داخل المملكة العربية السعودية.

المشروعات الطبية التطوعية

وتشمل المشروعات الطبية التطوعية مشروع جراحة القلب المفتوح والقسطرة، ومشروع جراحة المخ والأعصاب، ومشروع جراحة العظام، مشروع جراحة التجميل والحروق والتشوهات، والمشروع الطبي للعيادات المتخصصة.

ويأتي البرنامج الطبي نظرًا إلى جاهزية وإمكانيات المستشفى عقب مشروع تشغيله، والذي يأتي ضمن 34 مشروعًا ومبادرة تنموية في قطاع الصحة قدمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مختلف المحافظات اليمنية.

خدمة للشعب اليمني الشقيق

وأسهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تشغيل المستشفى وتوفير أفضل الكوادر الطبية، خدمة للشعب اليمني الشقيق، عبر 14 عيادة متخصصة.

بالإضافة إلى مركز القلب، وتبلغ مساحة المستشفى 20 ألف متر مربع بسعة سريرية بلغت 270 سريرًا، وجُهِز بـ2187 من الأجهزة والمعدات الطبية.

وأُجريت في مستشفى الأمير محمد بن سلمان منذ يناير 2023 وحتى أبريل الحاليّ أكثر من 6695 عملية جراحية، و2682 عملية قسطرة قلبية، فيما بلغ إجمالي عدد المراجعات الطبية 1،145،578.

كما بلغ إجمالي مراجعي العيادات الخارجية 387،703، وكذلك بلغ عدد المنومين في المستشفى ومركز القلب 58،634، وعدد 302،784 وصفة طبية.

229 مشروعًا ومبادرة تنموية

ويأتي البرنامج الطبي التطوعي بالتعاون بين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن استمرارًا لجهود المملكة العربية السعودية في تسخير جميع الإمكانات لدى الجهات الحكومية لمساعدة الأشقاء في اليمن، وتعزيزًا للشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، فيما يتعلق بالتعاون في مجال المشاريع والبرامج والمبادرات الإغاثية والإنسانية والتطوعية والتنموية في الجمهورية اليمنية.

يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم أكثر من 229 مشروعًا ومبادرة تنموية، وذلك خدمة للأشقاء اليمنيين في 8 قطاعات أساسية وحيوية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية.

