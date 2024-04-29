شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة.. 1900 مستفيد من مراكز خدمة العملاء خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت مراكز خدمة العملاء في أمانة منطقة المدينة المنورة خلال الشهر الماضي، أكثر من 1900 مستفيد، أنجزوا خلالها مختلف الخدمات البلديّة التي تُقدَّم للمواطنين.

وقدم الفرع الرئيسي بمقر الأمانة خدماته إلى 1604، بينما قدم فرع العالية مول خدماته إلى 369 مستفيدًا، في حين تواصلت المراكز تواصل مسبق مع 114 مستفيدًا، واستقبلت اتصالات 1698 مستفيدًا.

كما جرى استدعاء 195 مستفيدًا للمراجعة.

وتعد المراكز إحدى أبرز مبادرات الأمانة، بهدف تسهيل إجراءات تقديم الخدمات للعملاء بكل يسر وسهولة.