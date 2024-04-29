شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التطوع للبرنامج الصحي بالحج.. اعرف التفاصيل والان نبدء بالتفاصيل

البرنامج الصحي التطوعي بالحج

برامج صحية وتوعوية

الدمام - شريف احمد - حقق البرنامج الصحي التطوعي بالحج التابع للجمعية الخيرية للرعاية الصحية الأولية «درهم وقاية» خلال حج الموسم الماضي خدمة أكثر من 15 ألف من ضيوف الرحمن، من خلال 550 متطوعاً، ضمن حزمة من البرامج المتنوعة التي تطلقها الجمعية لخدمة ضيوف الرحمن.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للرعاية الصحية الأولية «درهم وقاية» الدكتور جاسر الشهري أنه وللمرة السادسة عشر على التوالي، وفي إطار التزامها بتعزيز دور التطوع وتحقيق رؤية 2030، بدأت الجمعية في استقبال طلبات الانضمام لبرنامج الحج التطوعي لهذا العام 1445/2024، مبيناً أنه برنامج مفتوح للطلاب والمتخصصين من أكثر من 36 جامعة حكومية وخاصة من جميع مناطق المملكة.وكانت الجمعية قد تمكنت، ضمن برامجها التوعوية والوقائية، من خدمة أكثر من 500,000 مستفيد في الموسم الماضي، بينما وصل عدد ضيوف الرحمن المستفيدين من البرنامج التطوعي إلى أعداد أعلى، وكذلك عدد ساعات التطوع مقارنة بالأعوام السابقة، مما يعكس النجاح الكبير والتأثير الإيجابي للمبادرة.ويوفر البرنامج تدريبًا نظريًا وعمليًا مكثفًا للمتطوعين، مع تهيئتهم للانضمام إلى الأنشطة الصحية والتوعوية خلال موسم الحج. تتضمن هذه الأنشطة التعامل مع الحالات الصحية الشائعة مثل الإجهاد الحراري وضربات الشمس، مما يلعب دورًا مهمًا في تفعيل واستثمار الكوادر الطبية المتطوعة.ويعزز هذا البرنامج روح المبادرة والمسؤولية المجتمعية بين شباب المملكة، اتساقًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 في زيادة عدد المتطوعين وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.وتتيح المبادرة للراغبين من الشرائح المستهدفة تقديم طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني للجمعية حتى نهاية يوم الثلاثاء 30 أبريل الجاري، حيث سيتم فرز الطلبات واختيار المتطوعين وفقًا لمعايير تضمن الكفاءة والفعالية في تنفيذ البرنامج.إلى جانب برنامج الصحي التطوعي بالحج، تقدم الجمعية الخيرية للرعاية الصحية الأولية مجموعة من البرامج الصحية والتوعوية على مدار السنة، والتي تشمل خدمات المركز الصحي الوقائي، جلسات خاصة بعيادات الأطفال ذوي الإعاقة، وعمليات جراحية ضمن مشروع جسور الشفاء.بالإضافة إلى ذلك، تنظم الجمعية برامج توعوية ميدانية تعزز من الوعي الصحي، أسهمت بشكل كبير في خدمة أكثر من 550,000 مستفيد خلال العام الماضي، مما يعكس التزام الجمعية بالمساهمة الفعالة في تحقيق رؤية 2030 وتعزيز الصحة العامة.