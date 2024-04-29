شكرا لقرائتكم خبر عن "الغذاء والدواء" توضح حقيقة تداول منتج ملوث بالبكتيريا في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه أحد مستخدمي منصة "إكس" استفسارًا لهيئة الغذاء والدواء بالمملكة، حول تداول أحد المشروبات الملوثة في المملكة، بعد منعها في فرنسا.

وبحسب معلومات متداولة، فإن المنتج الذي أشار إليه المستسفر عبر "إكس"، ملوث ببكتيريا "القولونيات البرازية".

وردت "الغذاء والدواء" موضحة أن المنتج المشار إليه لم يرد لأسواق المملكة، وأكدت أنها تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بسلامة ومطابقة المنتجات الغذائية في أسواق المملكة لحماية المستهلكين.