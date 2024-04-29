شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: يجب وضع مسار واضح للوصول لإقامة دولة فلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إن هناك مفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة بشكل دائم.

وأضاف في جلسة بعنوان "الضغوطات في منطقة الشرق الأوسط"، على هامش الاجتماع الوزاري المشترك بين دول الخليج وأمريكا، أنه لا بد من تحقيق مسار سياسي حقيقي لإقامة دولة فلسطين. وضع حدٍ لمعاناة الشعب الفلسطيني وذكر سمو وزير الخارجية، أنه نحتاج إلى وضع حدٍ لمعاناة الشعب الفلسطيني كما يجب إيجاد مسار سياسي واضح وحقيقي.



وتابع: يجب وضع مسار واضح ذو مصداقية للوصول لإقامة دولة فلسطينية. تطورات الأوضاع في قطاع غزة كان التقى سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، واستعرضا سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات.

كما بحثا تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومدينة رفح، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، بالإضافة إلى مناقشة بذل كافة الجهود لضمان إدخال المساعدات الإنسانية الملحّة.

