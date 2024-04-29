وزير الخارجية يناقش مع نظيره العُماني آخر التطورات بقطاع غزة

الدمام - شريف احمد - التقى سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، بنظيره العُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية .

وشهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات في قطاع غزة ومحيطها .

لقاء وزير الخارجية الأمريكي



وكان وزير الخارجية قد التقى بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون، وذلك على هامش الاجتماع المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.



وشهد اللقاء، استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات، وبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومدينة رفح، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، بالإضافة إلى مناقشة بذل كافة الجهود لضمان إدخال المساعدات الإنسانية الملحّة.