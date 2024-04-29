شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. معالجة 10 آلاف متر طولي من تلفيات أرصفة الطائف والان نبدء بالتفاصيل

إصلاح أرصفة الشوارع وتسوية وردم الحفر

توفير مساحات داعمة للبيئة

معالجة البلاغات والشكاوي

الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة الطائف تنفيذ برنامج لمعالجة وإصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتداعية.وعالجت 10077 متر طولي من تلفيات الأرصفة خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، ضمن جهود معالجة التشوه البصري.كما أصلحت فرق الصيانة التلفيات التي لحقت بأرصفة الشوارع وتسوية وردم الحفر التي نشأت جراء كثافة الاستخدام أو بسبب هطولات الأمطار المتكررة.وقد واكبت الأمانة جهودها في معالجة التشوه البصري ورصد المظاهر السلبية بتعزيز المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة.كذلك يعمل فريق عمل متخصص في إصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة وطلاء خطوط الطرق في الميدان، إثر رصد وتحليل الأوضاع من قبل الأمانة، ومن ثم المعالجة الفورية والفحص بعد المعالجة.وتواكب هذه الأعمال جهود متواصلة من الأمانة لترتيب أثاث الشوارع، ومنع معيقات حركة المشاة على الرصيف لخلق بيئات حرة ومناسبة لمرتادي هذه المواقع.بالإضافة إلى إزاحة الأشجار وأعمدة الإنارة إلى جوانب الرصيف مع تركيب كراسي وتوفير مساحات داعمة للبيئة، للارتقاء بأنسنة المدينة.الأمانة عملت أيضا على وضع آليات للمعالجة الفورية للملاحظات المتعلقة بالتشوهات البصرية بعد رصدها، ووضع الحلول الجذرية لها.أيضا عملت على معالجة البلاغات والشكاوي الواردة حول هذا الشأن عبر مركز البلاغات الموحد 940، أو منصة "بلدي" وتطبيق "صور وارسل" بالهواتف الذكية.هذا وتواصل غرفة عمليات معالجة التشوه البصري بالأمانة أعمال الصيانة داخل المدينة والضواحي، لإنجاز أعمال الإصلاح والتهيئة لكافة المرافق البلدية، مع توفير وسائل السلامة اللازمة لتسهيل حركة المرور والمشاة.