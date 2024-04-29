شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على منطقة الرياض.. و"الدفاع المدني" يحذر والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - أشارت التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد اليوم إلى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض.وشمل (الرياض العاصمة - عفيف - الدوادمي - مرات - شقراء - الغاط - الزلفي - المجمعة - ثادق - القويعية - وادي الدواسر - المزاحمية - ضرماء - الدرعية - الحريق - حوطة بني تميم - الخرج - الأفلاج - حريملاء).وأهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.وكشف "الأرصاد" تفاصيل الطقس على عدد من مناطق المملكة، منبها من أمطار غزيرة على العلا بالمدينة المنورة وتيماء بتبوك.وأشار إلى أن الحالة يصاحبها صواعق رعدية ورياح شديدة السرعة، تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.