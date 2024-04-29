شكرا لقرائتكم خبر عن 18 جناحًا افتراضيًا بملتقى جامعة الأميرة نورة لطالبات المرحلة الثانوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظَّمت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اليوم الاثنين 29 أبريل 2024م، ملتقى التميُّز (4) الافتراضي لطالبات المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي.

يأتي هذا بهدف استقطاب الموهوبات، وتقديم الدعم والمساندة لطالبات الصف الثالث الثانوي للتعرف على تخصصات الجامعة وأنظمتها، والبرامج التي تقدمها لإعداد طالباتها. 18 جناحًا افتراضيًا وتضمَّن الملتقى 18 جناحًا افتراضيًا لكليات وعمادات الجامعة، حيث شملت أجنحة الكليات تعريفًا عن الكلية والتخصصات، والفرص الوظيفية للخريجات، واستعرض جناح عمادة القبول والتسجيل التعريف بأنظمة الجامعة، وإجراءات القبول والبرامج والتخصصات، والإجابة عن الاستفسارات.

كما شمل جناح عمادة شؤون الطالبات التعريف بالخدمات والميزات التي تُقدم لطالبات جامعة الأميرة نورة، والسكن الجامعي، والرحلات الطلابية.

وصاحب الملتقى ورش عمل افتراضية، منها: ورشة عمل "طريقك للإبداع والتميز" تناولت المهارات الأساسية للإبداع والتميُّز وتوظيفها. ريادة المرأة في مسيرة التنمية الوطنية فيما طرحت ورشة "التخطيط المهني السليم" إجراءات التخطيط المهني السليم، وحصر الأهداف المهنية والبيانات والمعلومات المهنية الخاصة بالتخطيط المهني الموضوع، ووضع التنبؤات اللازمة لإتمام عملية التخطيط المهني.

ويسعى الملتقى إلى تعزيز مكانة الجامعة ودورها في خدمة المجتمع، وتحقيق أعلى مستويات التميُّز والجودة في مدخلات جامعة الأميرة نورة، والإسهام في رفع المستوى المعرفي لدى طالبات التعليم العام بتخصصات الجامعة وأنظمتها، والفرص الوظيفية لكل تخصص.

ويأتي الملتقى ضمن جهود عمادة القبول والتسجيل للمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 2025، والتي تركز على ريادة المرأة في مسيرة التنمية الوطنية، وإعداد جيل قادر على المنافسة المحلية والعالمية، من خلال توفير مخرجات تنافسية تُمكِّن الطالبات والخريجات.