شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت مساء اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة مصحوبة بزخاتٍ من البَرد، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة لهطول مزيدٍ من الأمطار.

من ناحية أخرى، أشارت التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد اليوم إلى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض.

وشمل (الرياض العاصمة - عفيف - الدوادمي - مرات - شقراء - الغاط - الزلفي - المجمعة - ثادق - القويعية - وادي الدواسر - المزاحمية - ضرماء - الدرعية - الحريق - حوطة بني تميم - الخرج - الأفلاج - حريملاء). أمطار غزيرة وكشف "الأرصاد" تفاصيل الطقس على عدد من مناطق المملكة، منبها من أمطار غزيرة على العلا بالمدينة المنورة وتيماء بتبوك.

وأشار إلى أن الحالة يصاحبها صواعق رعدية ورياح شديدة السرعة، تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.