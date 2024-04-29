شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد: هدفنا الوصول إلى اقتصاد عالمي متماسك وتعزيز التعاون الدولي والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.