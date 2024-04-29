الإحصاء تطلق مسح الطاقة المنزلي

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن إطلاق "مسح الطاقة المنزلي" والذي يسعى إلى توفير بيانات إحصائية دقيقة وشاملة تغطي احتياجات صانعي القرار ومستخدمي البيانات والباحثين حول مصادر وأشكال واستخدامات الطاقة وأنماط استهلاكها في القطاع المنزلي.

تتمثل أهداف مسح الطاقة المنزلي فيما يلي:

- الحصول على تقديرات واقعية لاستهلاك الطاقة بمختلف أنواعها في القطاع المنزلي.

- توفير بيانات عن استخدامات الأسرة للوقود بكافة أنواعه.

- التعرف على أنماط استهلاك الطاقة وأشكالها المستخدمة في القطاع المنزلي.

- التعرف على أثر المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية في استهلاك الطاقة.

- التعرف على سلوك المجتمع في استهلاك الطاقة حسب نوعها ومصدرها.

- توفير بيانات تساهم في معرفة كفاءة الطاقة في القطاع المنزلي.

- بناء قاعدة بيانات إحصائية تتضمن مؤشرات حول استهلاك الطاقة في القطاع المنزلي على مستوى مناطق المملكة.

- التعرف على مدى رغبة الأسر على مستوى المملكة في استخدام الطاقة الكهروضوئية (الشمسية) في المسكن.

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