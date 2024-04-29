الفيلم السعودي «هورايزن» يحصد جائزة هيرميز البلاتينية

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ويظهِر الفيلم الذي أنتجته مبادرة «كنوز» بوزارة الإعلام بالشراكة مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية؛ مجموعة متنوعة من الكائنات الفطرية، مثل حيوان الأطوم أو حورية البحر، والدلافين، والنمر العربي الرشيق وأنواع الغزلان والمها.
كما يعرض الفيلم ما تزخر به المملكة من أنواع المخلوقات التي تزيد على 10 آلاف نوع، كل منها يتكيف بشكل فريد مع محيطه.
وقد استغرق تصوير الفيلم أكثر من 200 يوم، بمشاركة طاقم متخصص مكون من 50 شخصا، قطعوا مسافة سفر بلغت أكثر من 4700 كم للتصوير في 28 موقعا، بمشاركة 13 باحثا سعوديا متخصصا في مجال الحياة الفطرية.
وتعد مبادرة «كنوز» إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية ضمن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى التوثيق المرئي للكنوز التي تزخر بها المملكة، كما تسعى إلى الإسهام في إحداث نقلة فنية على مستوى الإنتاج الفني.
فيلم «هورايزن» يهدف إلى:
- زيادة الوعي بالتنوع البيئي في المملكة.
- التعريف بالمناطق الجغرافية الفريدة.
- إبراز الجهود المبذولة لحماية الحياة البرية.
- المحافظة على الأنواع النادرة من الحيوانات.
- تعريف العالم بكنوز المملكة المختلفة.
- إظهار الطبيعة الخلابة.
- رفع الوعي بثراء أرض المملكة.
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