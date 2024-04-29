سينما الخيال العلمي محور مهرجان أفلام السعودية

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وتأتي فعاليات المهرجان بعد 10 دورات من الإبداع السينمائي، كانت حافلة بالبرامج وعروض الأفلام، بحوالي 1444 فيلما مشاركا، وأكثر من 2000 سيناريو غير منفذ، و289 مشروعا في سوق الإنتاج، إلى جانب 155 جائزة سينمائية، بما أسهم في دعم صناع الأفلام والارتقاء بالسينما السعودية.
واختار المهرجان فيلم افتتاح الدورة «أندرقراوند» للمخرج السعودي عبدالرحمن صندقجي، وهو فيلم وثائقي طويل، يلقي الضوء على المواهب الموسيقية في المملكة، ويستعرض واقع الصناعة الموسيقية المحلية، إذ إنه أحد الأفلام المشاركة في مسابقة الأفلام الوثائقية في الدورة العاشرة.
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