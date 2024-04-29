شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان تطورات قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الرياض اليوم، وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية ستيفان سيجورنيه.

وذلك على هامش الاجتماع التنسيقي لدعم جهود تنفيذ حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية. قطاع غزة وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء المستشار في الوزارة الدكتورة منال رضوان.