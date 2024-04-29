شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4 مخالفين لنظام البيئة بمحميتي الإمام عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي 10 متون من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.

وأكدت أن عقوبة رعي الإبل غرامة 500 ريال لكل متن.

وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

الصيد دون ترخيص وتمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي، وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، من القبض على 3 مواطنين وهم: محمد هندي الحربي، وعبدالعزيز سليمان العلوي، وإبراهيم سفر الحربي، لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص.

وكان بحوزتهم بندقية شوزن، وبندقية هوائية، و16 ذخيرة شوزن حيّة، و113 طلقة هوائية، و31 كائنًا فطريًا مصيدًا.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى الجهة المختصة.

غرامات الصيد دون ترخيص وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية.

وأدت أن عقوبة استخدام بنادق رش الشوزن في الصيد دون ترخيص غرامة 100 ألف ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة 10 ألف ريال، وعقوبة الصيد في مواسم وأوقات محظور الصيد فيها غرامة 5 ألف ريال.

وعقوبة صيد الضب 3000 ريال، وعقوبة صيد القمري الأوربي 1500 ريال.