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ولي العهد يبحث تعزيز التعاون المشترك مع وزير الخارجية البريطاني

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اليوم-الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم، وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، وذلك على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بالرياض.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها.
بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية، خاصة التصعيد العسكري الذي تشهده غزة حاليًا، والجهود الدولية المبذولة بشأنه.

قائمة الحضور

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني د. مساعد بن محمد العيبان.
ومن الجانب البريطاني وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية السيد أحمد، وسفير بريطانيا لدى المملكة نيل كرومبتون، وعدد من كبار المسؤولين.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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