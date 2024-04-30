شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة وتبوك.. القبض على 4 مخالفين لترويجهما مواد مخدرة والان نبدء بالتفاصيل

القبض على شخصين بتبوك

#مكافحة_المخدرات تقبض على شخصين بمنطقة تبوك لترويجهما (3.6) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي. #الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/jyQRELT0Qt — مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) April 29, 2024



الإبلاغ عن المخالفين

الدمام - شريف احمد - ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة المدينة المنورة لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.كما ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين في منطقة تبوك، لترويجهما 3.6 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة. This is a Twitter Status تقبض على شخصين بمنطقة تبوك لترويجهما (3.6) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي. This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA)وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.