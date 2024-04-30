شكرا لقرائتكم خبر عن استمرارها عن بُعد.. تعليق الدراسة الحضورية في تعليم وجامعة نجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة تعليم نجران تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء، وتحويلها عن بُعد عبر منصة مدرستي، لجميع الطلبة، ومنسوبي ومنسوبات المدارس، وإدارات تعليم نجران ومحافظاتها، ومكاتب التعليم.

يأتي ذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

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جامعة نجران

كما أعلنت جامعة نجران تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء، وتحويلها عن بُعد، عبر منصة "البلاك بورد" لجميع الطلاب والطالبات في كليات الجامعة وفروعها.

ويأتي هذا القرار بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.



الجامعة الإلكترونية بنجران

وأعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية أيضًا تعليق الدراسة الحضورية في فرع الجامعة بنجران اليوم الثلاثاء وتحويلها لتكون عن بُعد لجميع الطلاب والطالبات.

وأوضحت أن ذلك جاء بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، متمنية السلامة للجميع.