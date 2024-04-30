شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة اليوم.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة على أجزاء من المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المناطق.

ويشمل التنيبه نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والرياض والشرقية. البحر الأحمر الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط، تصل سرعتها إلى أكثر من 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، كذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزئين الشمالي والجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف تصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، كذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزئين الشمالي والجنوبي .

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب، كذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزئين الشمالي والجنوبي . الخليج العربي الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط، وشرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر يصل إلى اعلى من مترين، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

حالة البحر: خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.