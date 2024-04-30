شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. "وقاء" تستهدف تحصين مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بمنطقة عسير أمس الاثنين، الحملة الأولى لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية لعام 2024.

يأتي ذلك ضمن الحملات الوطنية الدورية لمكافحة مرض الحمى القلاعية للأبقار والأغنام والماعز في المنطقة. طلب موعد تحصين وأوضح مدير عام فرع مركز وقاء بمنطقة عسير م. علي سلطان آل عبدالرحمن، أن الحملة تستهدف تحصين أكثر من مليون رأس من المواشي في منطقة عسير، مشيرًا إلى أعمال التحصين تستمر لمدة شهرين ابتداءً من يوم أمس.

ودعا فرع المركز بعسير جميع مربي الماشية بالتقديم عبر منصة "نما" الإلكترونية، للحصول على خدمة التحصين من خلال خدمة "طلب موعد تحصين"، أو زيارة الفرع ووحداته في محافظات المنطقة للتنسيق بهذا الشأن.

وتهدف الحملة إلى الوقاية والتوعية والتثقيف عن مرض الحمى القلاعية في المواشي، لحماية الثروة الحيوانيّة واستدامتها.