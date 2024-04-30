الدراسة الحضورية تربك معلمي وطلاب الباحة

هطلت أمس أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة أدت إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية.

واكتست جبال منطقة الباحة بالبياض وداهمت السيول بعض الشوارع وتسببت في إغلاق الطرق وخاصة في كرا ووراخ من قبل الجهات الأمنية، واحتجز أهالي ومعلمين ومعلمات وطلاب خلف السيول لعدة ساعات، ورغم تحذيرات الأرصاد لم يتم تعليق الدراسة الحضورية بالمدارس، وأرجعت مصادر لـ«دوت الخليج» ذلك إلى وصول التحذير في وقت متأخر بعد خروج الأهالي من منازلهم ووصول البعض إلى مدارسهم.

وفتح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، بوابات سد الملك فهد بمحافظة بيشة، لتصريف 30 مليون متر مربع من مياه السد لمدة 174 يومًا، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واتخاذ جميع إجراءات السلامة. وأشار الفرع إلى أن التصريف يأتي تعزيزًا للمصادر المائية بالمحافظة وخدمةً للمزارعين والتنمية الزراعية، وذلك بناءً على الخطة التشغيلية المعتمدة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبحسب المواسم الزراعية بوادي بيشة.

وتبلغ السعة التخزينية للسد 325 مليون متر مكعب ويبلغ ارتفاعه 103 أمتار، فيما يبلغ طوله عن القمة 507 أمتار، ويبلغ طول مفيضه 225 مترًا. وزود السد بـ 4 أنفاق لصرف المياه، يتم التحكم فيها بواسطة 6 بوابات منزلقة، كما زود السد بـ 6 مجموعات من أجهزة الرصد والمراقبة المختلفة لمراقبة سلامة واستقرار جسم السد.

وفي منطقة الحدود الشمالية رفعت سدود مدينة عرعر استعداداتها للحالة المطرية وعددها 12 سدًا (سد المراء، والهلالي، واللويزية، وعويج والطلعة، وطريف، والعوشقي، والغرابة، وأبا القور، بدنة، وعرعر، وفيحان، ومحيطة) يتم تشغيلها وصيانتها بشكل مستمر بما يضمن استدامتها.