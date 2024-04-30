شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الطائف: 1300 عامل مدعومين بالآلات باشروا احتواء آثار الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أمانة الطائف أكبر عملية تصريف لمياه الأمطار عبر شبكة درء أخطار السيول تصريف مياه الأمطار في المحافظة، وذلك خلال الحالة المطرية الأخيرة على الطائف، بينما تم كسح وسحب آلاف الأمتار المكعبة من مياه الأمطار عبر محطات تصريف مياه الأمطار، إضافة إلى محطات التصريف بالأنفاق ومعدات نزح المياه المتنقلة وصهاريج نزح مياه الأمطار للتدخل السريع.

وأعلنت لجنة الأمطار والسيول بالأمانة استنفار الجهود وباشرت فرق الطوارئ الميدانية أعمالها فور هطول الأمطار وتنفيذ خطة الأمطار المعتمدة، مع تفعيل غرفه عمليات مركز الأزمات والمخاطر لمتابعة تصريف مياه الأمطار عبر شبكة التصريف ومراقبة منسوب المياه الهاطلة.

معالجة المواقع المعرضة لتجمعات المياه وتم مشاركة 300 معدة وآلية للتعامل مع الحالة المطرية شملت المركبات والمضخات المتنقلة وأجهزة النزح، وانتشر أكثر من 1300 عامل في الميدان، بمتابعة مباشرة من أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، وتم على الفور معالجة المواقع المعرضة لتجمعات مياه الأمطار والسيول بالمواقع غير المخدومة بشبكات التصريف، بالإضافة إلى تفعيل آلية التعامل والتنسيق المباشر مع الجهات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالتعامل مع مخاطر الأمطار والسيول وما ينجم عنها من أضرار محتملة.

كما توزعت فرق الوقاية الصحية الميدانية للإصحاح البيئي، وكثفت جولاتها لمكافحة آفات الصحة العامة ونواقل الأمراض، وذلك لرش مواقع تجمع المياه وحاويات النفايات وتعقيمها، ومتابعة أوضاع الأراضي الرطبة لمنع تكوّن بؤر الانتشار الحشري.

وأهابت الأمانة بالأهالي الإبلاغ عن أي تجمعات مائية أو ملاحظات النظافة العامة عند وعقب هطول الأمطار من خلال مركز البلاغات الموحد 940، وستقوم فرق العمل الميدانية بمعالجة كافة الشكاوي في حينه.