شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. زراعة وتنظيف الواجهة البحرية ضمن أسبوع البيئة في رابغ والان نبدء بالتفاصيل

أثر إيجابي

نشر الوعي البيئي

الدمام - شريف احمد - نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة فعالية لتشجير وتنظيف في الواجه البحرية بمحافظة رابغ، وذلك بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والتطوعية في المنطقة.وأوضح المهندس رده بن عبادل القارزي، مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ، أن الحملة تأتي ضمن فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار "تعرف بيئتك ؟!"، والتي تهدف إلى استقطاب أكبر شريحة من المتطوّعين للتعبير عن حبّهم للوطن عبر نشر رسالة الحفاظ على البيئة، وجعل الشواطئ خالية من الملوثات.وأضاف شارك بجانب المتطوعين الذين أسهموا بشكل كبير في إزالة الكثير من المخلّفات في الواجهة البحرية، عدة جهات في الحملة منها محافظة رابغ، وبلدية المحافظة، ومكتب التعليم، وبمشاركة من القطاع الخاص (بترو رابغ، وشركة اسمت العربية).بين القارزي أن الحملة تأتي تماشيًا مع مستهدفات وزارة البيئة والمياه والزراعه تجاه المسؤولية المجتمعية، عبر طرح وتنفيذ المبادرات والفعاليات التي من شأنها إحداث أثر إيجابي في المجتمع الذي ننتمي إليه.فيما وضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف: إن الحملة تسعى لتحقيق أعلى مستويات النظافة والسلوك الحضاري الإيجابي وتأتي لتحقيق الانتماء وتنمية الوعي الاجتماعي والبيئي بين أفراد المجتمع.أكد "الخليف" حرص فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، على نشر ثقافة الوعي البيئي في شتى المجالات، وتنفيذ الخطط البيئية؛ للمحافظة على جودة عناصر البيئة ومواردها، والتي تسعى لتحقيق التوازن بين استدامة الموارد الطبيعية وبين تحقيق أهداف التنمية المستدامة.