شكرا لقرائتكم خبر مناقشة المساءلة على الجرائم المرتبطة بتمويل الإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد وكيل الجامعة للعلاقات الخارجية خالد الحرفش، في افتتاح أعمال الورشة، اهتمام مجلس وزراء الداخلية العرب بمختلف هياكله وأجهزته بمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وسبله؛ حيث أفضت الجهود المبذولة في هذا المجال، إلى وضع العديد من الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بمكافحته، وذلك نظرا لما يشكله خطر الإرهاب والتطرف من تحديات مستمرة عابرة للحدود، تستهدف استقرار وأمن الدول كافة، وتهدد أنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يتطلب تخطيطا استراتيجيا شاملا وجهودا إقليمية ودولية لا تقتصر على المقاربات الأمنية، بل تعتمد مناهج متنوعة ومتعددة، وتدابير وقائية للقضاء على هذه الظاهرة ومكافحة مصادر تمويلها.
ويشارك في أعمال الورشة، التي تستمر على مدى 3 أيام، 100 خبير من 10 دول عربية، والمكتب العربي لمكافحة الإرهاب والتطرف وجرائم تقنية المعلومات، إضافة إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنظمات الدولية ذات العلاقة.
كانت هذه تفاصيل خبر مناقشة المساءلة على الجرائم المرتبطة بتمويل الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.