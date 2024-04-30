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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف مناقشة المساءلة على الجرائم المرتبطة بتمويل الإرهاب، انطلقت أمس، فعاليات «ورشة العمل الإقليمية لبناء القدرات حول مكافحة تمويل الإرهاب» التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بمقرها في الرياض بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ضمن الجهود التي تبذلها الجامعة.

وأكد وكيل الجامعة للعلاقات الخارجية خالد الحرفش، في افتتاح أعمال الورشة، اهتمام مجلس وزراء الداخلية العرب بمختلف هياكله وأجهزته بمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وسبله؛ حيث أفضت الجهود المبذولة في هذا المجال، إلى وضع العديد من الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بمكافحته، وذلك نظرا لما يشكله خطر الإرهاب والتطرف من تحديات مستمرة عابرة للحدود، تستهدف استقرار وأمن الدول كافة، وتهدد أنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يتطلب تخطيطا استراتيجيا شاملا وجهودا إقليمية ودولية لا تقتصر على المقاربات الأمنية، بل تعتمد مناهج متنوعة ومتعددة، وتدابير وقائية للقضاء على هذه الظاهرة ومكافحة مصادر تمويلها.

ويشارك في أعمال الورشة، التي تستمر على مدى 3 أيام، 100 خبير من 10 دول عربية، والمكتب العربي لمكافحة الإرهاب والتطرف وجرائم تقنية المعلومات، إضافة إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنظمات الدولية ذات العلاقة.