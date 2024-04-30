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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما ناقشت إيجاد برامج لتعزيز خبرة المرضى في السياحة الصحية، شهدت فعاليات ملتقى «مستقبل السياحة الصحية» والمقام حاليا في مدينة الرياض أمس الأول، 5 جلسات، ضمن فعالياته بتنظيم من جمعة الساحة الصحة بالشراكة مع المجلس العالمي للسياحة الصحية.

وحملت الجلسة الأولى عنوان «مستقبل السياحة الصحية .. الفرص والتحديات».

والجلسة الثانية «مستقبل السياحة الصحية من مقدمي الرعاية الصحية المستقبليين».

فيما خصصت الجلسة الثالثة موضوع « تعزيز خبرة المرضى في السياحة الصحية».

واستعرضت الجلسة الرابعة تجربة جمهورية الفلبين.

كونها نموذجا للوجهات الناشئة للسياحة الصحية.

فيما حملت الجلسة الخامسة عنوان «إدارة الجودة وسلامة المرضى».

وتمثل القطاعات المشاركة في جلسات ملتقى «مستقبل السياحة الصحية» الذي يقام خلال الفترة من 28 - 30 أبريل الجاري، مجموعة متنوعة من الجهات والمؤسسات التي تشمل مكاتب التحويل الطبي، ووزارة الصحة، ووزارة السياحة، والمستشفيات والعيادات الطبية، وشركات الأدوية، والشركات التقنية والرياضية.

كما يستهدف الملتقى الفنادق والمنتجعات العالمية، والمستثمرين والمشغلين في القطاع الصحي، والشركات العالمية الكبرى.

إضافة إلى منسقي السياحة الصحية ومزودي خدمات الصحة الرقمية.

ويمثل الربط بين هذين الجانبين تعزيزا للتعاون والشراكات بما يخدم القطاع الصحي والسياحي بالمملكة، ويحقق الأهداف المرجوة من الملتقى.

الجلسات الـ5