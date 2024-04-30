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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسعى وزارة السياحة إلى ضخ 120 ألف وظيفة للشباب والفتيات في قطاع الضيافة، في إطار تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية رائدة.

وشاركت وزارة السياحة في فعاليات قمة مستقبل الضيافة المقامة حاليا في مدينة الرياض، بمشاركة نخبة من الرواد وصناع القرار في مجال الاستثمار بالضيافة؛ لمناقشة مجالات التطوير الفندقي، والاستدامة والابتكار، وريادة الأعمال في القطاع.

وشارك وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية المهندس محمود عبدالهادي، خلال في جلسة حوارية ضمن فعاليات القمة والتي جاءت بعنوان «الفرص الاستثمارية في قطاع الضيافة بالمملكة العربية السعودية بما يتماشى مع رؤية 2030»، استعرض خلالها آفاق نمو وتطور قطاع الضيافة في المملكة، متناولا المحفزات والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها الوزارة ضمن عدد من البرامج والمبادرات لتشجيع المستثمرين لاستثمار رؤوس أموالهم في القطاع السياحي الواعد.

وتأتي مشاركة الوزارة في قمة مستقبل الضيافة في إطار جهودها المتواصلة لتطوير قطاع الضيافة، حيث أطلقت مؤخرا برنامج ممكنات الاستثمار السياحي، ومبادرة ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة وذلك بالتعاون مع وزارة الاستثمار، لتعزيز الاستثمارات في الوجهات المستهدفة في عدد من مناطق المملكة؛ وتهدف المبادرة للإسهام في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة من خلال إيجاد استثمارات جديدة في تلك الوجهات تصل إلى 42.3 مليار ريال، والإسهام في الناتج المحلي بنحو 16.4 مليار ريال وإيجاد 120 ألف وظيفة، إضافة إلى زيادة عرض 42 ألف غرفة إضافية؛ كما تهدف أيضا إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية رائدة.

مبادرة وزارة السياحة