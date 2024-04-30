شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار أحمر.. تفاصيل تنبيه "الأرصاد" من أمطار غزيرة على الرياض ومكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن إنذار أحمر وهطول أمطار غزيرة في الرياض ومكة المكرمة.

ونبَّه المركز من هطول أمطار غزيرة على أجزاء منطقة الرياض، مصحوبة برياح شديدة السرعة تؤدي إلى رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية لأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.

وتشمل الحالة: الحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم، وتستمر حتى الساعة الـ 11 مساء. أمطار مكة المكرمة كما نبَّه المركز من هطول أمطار غزيرة على مكة المكرمة، مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، وتستمر حتى الأربعاء.