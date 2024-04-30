شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض ونجران.. ضبط 6 مخالفين بتهمة ترويج المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

مكافحة المخدرات

الدمام - شريف احمد - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة الرياض لترويجهما مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية اليمنية، ومواطنين بمنطقة نجران لترويجهم (70,935) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة. This is a Twitter Status تقبض على (4) أشخاص بمنطقة نجران لترويجهم (70,935) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي. This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA)وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.