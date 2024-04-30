وظائف شاغرة في الجامعة الإسلامية

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اليوم، عن توافر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة لشغلها بنظام التعاقد بدوام كامل للسعوديين " رجال "، وذلك عن طريق المسابقة الوظيفية، خلال الفترة من 24 شوال 1445هـ، حتى 29 شوال 1445هـ، حسب التخصصات والمراتب الوظيفية المطلوبة وفق الشروط الوظيفية المعتمدة.
ودعت الجامعة الراغبين بالترشح التسجيل عبر الرابط (اضغط هنا)، الذي سيكون متاحًا ابتداءً من يوم 24 شوال 1445هـ.
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