شكرا لمتابعة خبر عن مجندات يشاركن في دورة تدريبية على أعمال مكافحة المخدرات التأسيسية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استعرض مقطع مصور مشاهد من دورة أعمال مكافحة المخدرات للعنصر النسائي .

وأظهر المقطع المجندات وهن ينفذن طوابير السير والاستجابة للأوامر العسكرية أثناء مشاركتهن في الطابور .

كما رصد المقطع تلقي المتدربات محاضرات في أعمال مكافحة المخدرات على يد خبراء متخصصين في المجال الأمني .

وتعرفت المتدربات على أساسيات الطب الميداني ، بالإضافة إلى برنامج الحاسب الآلي على إكسل وغير من البرامج .