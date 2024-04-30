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مجندات يشاركن في دورة تدريبية على أعمال مكافحة المخدرات التأسيسية .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - استعرض مقطع مصور مشاهد من دورة أعمال مكافحة المخدرات للعنصر النسائي .

وأظهر المقطع المجندات وهن ينفذن طوابير السير والاستجابة للأوامر العسكرية أثناء مشاركتهن في الطابور .

كما رصد المقطع تلقي المتدربات محاضرات في أعمال مكافحة المخدرات على يد خبراء متخصصين في المجال الأمني .

وتعرفت المتدربات على أساسيات الطب الميداني ، بالإضافة إلى برنامج الحاسب الآلي على إكسل وغير من البرامج .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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