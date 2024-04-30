تراند اليوم : صرخ "هل تؤمنون بالله؟".. شاهد: فيديو لمنفذ عملية طعن في لندن ومقتل وإصابة 5 أشخاص

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، ظهور منفذ عملية الطعن في لندن وهو يحمل "سلاح أبيض".

منفذ الطعن

وأظهر الفيديو المشتبه به وهو يرتدي سترة صفراء ويحمل بيده ساطورا أو سكينا كبيرا، فيما تواجدت سيارات الشرطة وسيارة إسعاف، في مكان الواقعة.

ضحايا

وذكرت وسائل إعلام، أن منفذ العملية انتظر خارج المنازل وهاجم السكان بشكل عشوائي، مشيرة إلى أن الحادث أسفر عن مقتل فتى يبلغ من العمر 13 عاما وإصابة 4 آخرين.

مهاجمة الشرطة

وقال شاهد: كان يشهر سيفه محاولا مهاجمة الشرطة، لكنهم بعد ذلك حاولوا صعقه فهرب.. كان يصرخ على الشرطة: "هل تؤمنون بالله؟.

القبض على المتهم

وقد استبعدت الشرطة البريطانية علاقة الإرهاب بحادثة الطعن، مضيفة، أن الشرطة قامت بصعق المشتبه به الذي تم القبض عليه بعد 22 دقيقة من استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث.