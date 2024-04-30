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بعد إجازة الأربعاء.. عودة الطلاب إلى الدراسة الحضورية يوم الأحد المقبل

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - بعد تعليق الدراسة الحضورية في عدد من الجامعات والإدارات التعليمية في مختلف مناطق المملكة، أصبحت العودة إلى الدراسة يوم الأحد المقبل، نظرًا إلى أن يوم بعد غد الخميس إجازة أسبوعية مطولة.
وأعلنت عدد من الجامعات والإدارات التعليمية تعليق الدراسة الحضورية بسبب الحالة الجوية غير المستقرة، وتحذير المركز الوطني للأرصاد.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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