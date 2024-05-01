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شكرا لقرائتكم خبر عن شهادتا الآيزو في الحوكمة وإدارة الجودة لهيئة تطوير بوابة الدرعية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حازت هيئة تطوير بوابة الدرعية على شهادتي الآيزو للحوكمة وإدارة الجودة ( ISO 37000 وISO 9001)، وذلك نظير تطبيق واستيفاء قطاع الأمانة العامة لمجلس إدارة الهيئة المعايير الدولية لنظام إدارة الجودة، وإرشادات الحوكمة للاعتماد الدولي النمساوي والاعتماد الوطني السعودي.
يأتي ذلك كأول جهة في دول مجلس التعاون الخليجي حاصلة على شهادة الآيزو للحوكمة من قبل TV Austria.
وتأتي الشهادتان ضمن سلسلة من الجوائز والشهادات الدولية التي حصدتها الهيئة في العديد من المجالات خلال السنوات القليلة الماضية.
وتثمن الهيئة جهود فريق الأمانة في إدارة شؤون مجلس إدارة الهيئة ولجانه التابعة على عملهم بجودة وكفاءة وفاعلية عالية.
وأشارت الهيئة إلى أن الخطوة جاءت بعد نجاحها في تطبيق معاير التقييم لشهادة الآيزو في نظام الحوكمة وإدارة الجودة وتطبيق الأعمال بكل احترافية، كجزء من سياساتها وتوجهاتها في إرساء معايير الجودة العالمية بمختلف الأعمال لديها، والتي من بينها أيضًا المشروعات السياحية والتراثية والثقافية في الدرعية.
خاصة أن هذا الإنجاز يأتي امتدادًا لجهود هيئة تطوير بوابة الدرعية في الحفاظ على أعلى المعايير المعتمدة في إدارة شؤون مجلس الإدارة ولجانه.
يأتي ذلك كأول جهة في دول مجلس التعاون الخليجي حاصلة على شهادة الآيزو للحوكمة من قبل TV Austria.
وتأتي الشهادتان ضمن سلسلة من الجوائز والشهادات الدولية التي حصدتها الهيئة في العديد من المجالات خلال السنوات القليلة الماضية.
أعلى المعايير الدوليةوأوضحت هيئة تطوير بوابة الدرعية، أن الشهادتين تعكسان مدى التزام مسؤوليها بأعلى المعايير الدولية في مجال الجودة والحوكمة، وترسيخ أفضل المعايير الدولية في مختلف قطاعات الأعمال والمشروعات والبرامج.
وتثمن الهيئة جهود فريق الأمانة في إدارة شؤون مجلس إدارة الهيئة ولجانه التابعة على عملهم بجودة وكفاءة وفاعلية عالية.
وأشارت الهيئة إلى أن الخطوة جاءت بعد نجاحها في تطبيق معاير التقييم لشهادة الآيزو في نظام الحوكمة وإدارة الجودة وتطبيق الأعمال بكل احترافية، كجزء من سياساتها وتوجهاتها في إرساء معايير الجودة العالمية بمختلف الأعمال لديها، والتي من بينها أيضًا المشروعات السياحية والتراثية والثقافية في الدرعية.
أفضل الممارسات العالميةويُعد الحصول على الشهادتين التزمًا بالأمر السامي الكريم رقم (2646) وتاريخ 29/5/1437 هـ المتضمن التأكيد على الأجهزة الحكومية بتبني برامج وآليات وأساليب تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية الناجحة.
خاصة أن هذا الإنجاز يأتي امتدادًا لجهود هيئة تطوير بوابة الدرعية في الحفاظ على أعلى المعايير المعتمدة في إدارة شؤون مجلس الإدارة ولجانه.