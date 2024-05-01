شكرا لقرائتكم خبر عن 11 ورقة عمل متخصصة في ملتقى معلمي نافس 2024 بتعليم جدة والان نبدء بالتفاصيل

تجارب ميدانية

الدمام - شريف احمد - دشنت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي، مساء أمس الثلاثاء، ملتقى معلمي نافس 2024، الذي نظمته الشؤون التعليمية بتعليم جدة "عن بُعد"، واستهدف معلمي ومعلمات تخصصات اللغة العربية والعلوم والرياضيات ومديري ومديرات المدارس والمهتمين.وأوضحت اللهيبي في كلمة الافتتاح أن اختبار نافس يُعدّ واحدًا من المقاييس التعليمية التي غايتها قياس التحصيل العلمي لدى الطلبة، وتحفيز التنافس وتوفير التقارير والبيانات عن مستواهم والعوامل المؤثرة في تحصيلهم الدراسي.أهابت بالمعلمين والمعلمات ممن يقومون بتدريس المواد المستهدفة؛ الاستفادة من الأوراق العلمية والتجارب الميدانية القيمة المقدمة في الملتقى، التي نفذها مجموعة من الخبراء في الميدان التعليمي بهدف تمكين المعلمين والمعلمات من المعارف والمهارات وتحسين الممارسات التدريسية وتحقيق نواتج تعليمة متقدمة تضمن الاستدامة وتنمي القدرات البشرية بما يحقق تطلعات وزارة التعليم، وفق رؤية المملكة 2030.وأشادت اللهيبي بدور المعلمين والمعلمات الذين يقع على عاتقهم إنجاح اختبارات نافس، كونهم حلقة الوصل بين الطالب والاختبار، وبيدهم مفتاح تحضير الطالب وتجهيزه نفسيًا وفكريًا للاختبار وتحقيق النتائج المشرفة، راجية للجميع التوفيق والسداد.وكان الملتقى قد تضمن تقديم عددًا من أوراق العمل والتجارب النوعية، تناولت عدة مجالات في زيادة الوعي وتوظيف التقنية ومعالجة الفاقد التعليمي، واستخدام الذكاء الاصطناعي والعالم الافتراضي إلى جانب تفعيل التقويم الواقعي واستعراض استراتيجيات جديدة تهدف جميعها إلى تحسين نواتج التعلم في الاختبارات الوطنية.ليختتم الملتقى بالإجابة على المداخلات والاستفسارات.