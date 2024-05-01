انت الان تتابع بعد "رحلة خطأ" لمسافة 600 ميل في طرد توصيل.. شاهد عودة قطة لأصحابها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في:

بعد رحلة بدأت بخطأ صغير واستمرت أكثر من أسبوعين، ولمسافة 600 ميل عبر عدة ولايات أمريكية، عادت قطة إلى أصحابها في ولاية يوتا، الذين كادوا يفقدون الأمل في العثور عليها.

وحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، لم تتوقع براندي هانتر؛ موظفة شركة "أمازون" للتجارة الإلكترونية، أن تعثر على قطة جائعة داخل صندوق بعد رحلة طويلة.

وعندما عثرت "هانتر" على القطة في صندوق طرد وصل إلى مدينة لوس أنجلوس، أخذتها إلى الطبيب البيطري، فتبيّن لها أن صحتها جيدة رغم العطش والجوع بعدما أمضت أسبوعاً تتنقل في مختلف أنحاء الولايات المتحدة خلال عمليات التسليم.

ونقل بيان لـ"أمازون" عن "هانتر"؛ قولها: "شعرت أن القطة لشخصٍ ما من خلال الطريقة التي تصرفت بها".

وأضافت "أخَذْتُها معي إلى منزلي في الليلة نفسها، ثم قصدتُ الطبيب البيطري في اليوم التالي لمعرفة ما إذا كانت لديها شريحة إلكترونية صغيرة".

وبفضل الشريحة التي كانت القطة مجهّزة بها، أمكنَ معرفة اسم القطة "غالينا"، والتواصل سريعاً مع أصحابها الذين كانوا قلقين وراحوا يبحثون عنها في مختلف أنحاء المنطقة التي يسكنونها في ولاية يوتا في غرب الولايات المتحدة، منذ اختفائها في منتصف أبريل الماضي.

وقالت صاحبة القطة كاري كلارك؛ لمحطة "كيه إس إل تي في" التلفزيونية المحلية: "ركضت لأُخبر زوجي بالعثور على غالينا وانهَرنا عندما أدركنا أنها قفزت إلى داخل صندوق ضخم أرسلناه كطرد".