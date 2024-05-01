شكرا لمتابعة خبر عن أحجام كبيرة من البَرَد تمزق الخيام بالطائف .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهد مركز العطيف بمحافظة ‎الطائف، سقوط أحجام كبيرة من البَرَد مزقت الخيام.

وكشف مقطع فيديو، عن البرد الذي سقط بقوة ومزق الخيام في الطائف.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة،الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.

وأشار إلى أن ذلك في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقة تبوك خاصة الساحلية منها.