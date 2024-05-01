شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الصداقة البرلمانية تناقش العلاقات الثنائية تجتمع مع السفير التركي والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام