شكرا لقرائتكم خبر عن لمناقشة أداء الوزارة.. وزير التعليم يحضر جلسة مجلس الشورى الأربعاء القادم والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية