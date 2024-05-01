منصة عالمية لدعم السياحة الصحية بالمملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوصى ملتقى «مستقبل السياحة الصحية» الذي اختتم أعماله بالرياض، بإنشاء منصة عالمية بالعاصمة لدعم السياحة الصحية بالمملكة، وجذب المتخصصين في مجال السياحة الصحية والقطاعات المرتبطة بها من حول العالم.

وحرص الملتقى على تعزيز التوجهات الصحية للمملكة وإيصال رؤيتها ورسالتها في هذا القطاع الهام، نحو الوصول إلى جعل المملكة وجهة رئيسية في السياحة الصحية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى تحقيق رؤية طموحة، تتمثل في جعل المملكة الوجهة الرائدة في السياحة الصحية في الشرق الأوسط والعالم، والتركيز على إنشاء بيئة محفزة للابتكار والتطوير، تسهم في تطوير الخدمات الصحية

وركز الملتقى بالعمل على تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وجعل المملكة مقصدا فعالا للقطاعين الحكومي والخاص من جميع أنحاء العالم، وتمكين المرضى من الاستفادة من الخدمات الطبية المتطورة وذات الجودة العالية.

وهدف ملتقى «مستقبل السياحة الصحية» إلى عرض الفرص الاستثمارية في قطاعات السياحة والرعاية الصحية والوجهات الجديدة، فضلا عن بناء منصة سنوية عالمية جديدة مقرها مدينة الرياض، وجذب المتخصصين في مجال السياحة الصحية والقطاعات المرتبطة بها من حول العالم.

وشملت فعاليات الملتقى طيلة أيامه عروضا تقديمية، وورش عمل، ومنتدى للباحثين الشباب، وجلسات نقاش، واجتماعات عمل ثنائية، ومناقشة مواضيع رئيسة تتمحور حول استكشاف الفرص المتاحة والتحديات في الرعاية والسياحة الصحية، بالإضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات، وعرض آخر ما توصلت إليه التقنيات والممارسات الصحية المهنية الحديثة.