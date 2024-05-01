شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث رئاسة أمن الدولة: يربطنا بوطننا واجب أخلاقي وسياسي ورابطة عقدية دينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة العقيد تركي بن مقبل الحربي أن الشباب هم أساس في حماية وصيانة وبناء هذا الوطن، وأن ما يربطنا مع وطننا ليس واجبًا أخلاقيًا وسياسيًا فحسب، بل رابطة عقدية دينية.

جاء ذلك خلال لقاء وقال خلال مشاركته في إحدى جلسات المؤتمر الدولي "دور الجامعات في تعزيز قيم الانتماء والتعايش السلمي" الذي نظمته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، خلال الفترة من 18 حتى 20 شوال 1445هـ، وشارك فيه نخبة من العلماء والمفكرين والمثقفين، وأكثر من 38 مشاركة دولية وجهات تعليمية حول العالم: جذور ضاربة في الأرض وقال العقيد الحربي: لا وزن للأوطان والأمم إن لم يكن لها جذور ضاربة في الأرض، وإن أصحاب الخطابات الموجهة يقدمون مشروع هداية تضليلية، ويتحركون من جزئيات قد يكون لها صلة في الواقع، ولكن ليس بهدف الوصول إلى الكليات بل لتفكيكها وتدميرها.

وأشار إلى أن الأوطان تسلب بالخطابات المليئة بالخديعة والمكر، وهي خطابات موجهة وممنهجة يراد منها تشكيل نسق فكري يخدم إطار معين.

وأضاف: أكبر آفة هو أن ننظر إلى الوطن من منظور الآخر فقط، فحينها ستذوب القيم الأخلاقية والمعنوية والارتباط بالوطن.

وشدّد العقيد الحربي على أهمية إدراك هويتنا وحقيقتنا التاريخية والروحية، وإلا سنصبح تبعًا بلا قيمة، وسنفقد أعلى ما نملك وهو الوطن.