شكرا لقرائتكم خبر عن في 3 شهور.. زيادة 23% في أعداد المسافرين عبر الخطوط الحديدية بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

حجم المعادن والبضائع

الدمام - شريف احمد - أعلنت الخطوط الحديدية السعودية "سار"، أبرز الأرقام التشغيلية والمنجزات التي حققتها خلال الربع الأول من عام 2024، إذ وصل عدد المسافرين على شبكات الخطوط الحديدية السعودية في الربع الأول من عام 2024 إلى أكثر من 2.7 مليون مسافر، بنسبة زيادة بلغت 23% مقارنةً بذات الفترة من العام الماضي.ووفقًا للأرقام المعلنة، فقد ارتفع عدد رحلات قطارات الركاب بنسبة 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 8252 رحلة عبر شبكات قطار الشرق وقطار الشمال وقطار الحرمين السريع.كما أعلنت "سار" حجم المعادن والبضائع المختلفة التي نقلت عبر شبكاتها خلال الربع الأول لعام 2024، إذ بلغت 6.34 ملايين طن، ويمثل ذلك ارتفاعًا بنسبة 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما أسهم في إزاحة ما يزيد على 500 ألف رحلة شاحنة عن طرق المملكة، مما يسهم بشكل مباشر في الرفع من معدلات السلامة المرورية والحفاظ على البنية التحتية للطرق، إضافةً إلى الحد من الانبعاثات الكربونية.

في هذا السياق، أوضح الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية د. بشار بن خالد المالك أن نتائج "سار" خلال الربع الأول من عام 2024، امتداد لسلسلة من الإنجازات المتتالية التي تؤكد الإقبال المتزايد على الاستفادة من خدمات النقل المتميزة عبر الخطوط الحديدية، سواءً للركاب أو للشحن، إذ تُعد الخطوط الحديدية أحد أكثر وسائل النقل موثوقيةً وأمانًا وحفاظًا على البيئة.

تحقيق المستهدفات الاستراتيجية

شراء 10 قطارات ركاب

تنمية الاقتصاد المحلي

وتابع المالك أن "سار" تتقدم بثبات نحو تحقيق مختلف المستهدفات الاستراتيجية الوطنية عبر إطلاق عدة مشاريع مستقبلية رائدة وفريدة خلال الربع الأول من عام 2024، من أهمها توقيع اتفاقية قطار "حلم الصحراء" الفاخر لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليجري تشغيل أولى رحلاته في نهاية عام 2025.إضافةً إلى ربط المنطقة اللوجستية بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام بشبكة الخطوط الحديدية.وأردف: هذا سيتيح الوصول إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الرياض الجاف ومواني الجبيل ورأس الخير عبر توقيع مذكرتي تفاهم مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، وبدعم من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، لتمكين سلاسل إمداد القطاع الصناعي بالمنطقتين الوسطى والشرقية، وتسهيل نفاذ المنتجات للأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.وجاء في التقرير المنشور عن "سار" توقيعها لعقد مع شركة "ستادلر" السويسرية المتخصصة في صناعة القطارات لشراء 10 قطارات ركاب حديثة لشبكة قطار الشرق، إذ ستسهم القطارات الجديدة في مضاعفة الطاقة الاستيعابية السنوية لقطارات الشرق لتصل إلى أكثر من 3.8 ملايين راكب سنويًا، وإتاحة تسيير رحلات مباشرة من الرياض إلى الدمام "إكسبرس" لتلبية الطلب المتنامي على الرحلات بين المدينتين الرئيسيتين في المملكة.وكانت "سار" شاركت خلال الربع الأول من العام الحالي في العديد من المعارض والمؤتمرات، التي كان من أبرزها معرض الحج والعمرة ومنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، والملتقى السعودي للسياحة بهدف استعراض خدماتها المقدمة على مختلف شبكاتها الأربع، سواءً للركاب وضيوف الرحمن أو في قطاع الشحن للبضائع والمعادن.اتفاقيات ومذكرات تفاهمكما وقعت "سار" خلال الربع الأول عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع العديد من الشركات العالمية والمحلية لتقديم حلول نقل عبر الخطوط الحديدية، التي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للمملكة من خلال تقديم حلول نقل آمنة ومستدامة، ما يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.وكانت "سار" أعلنت في مطلع شهر شوال الحالي نجاح خطتها التشغيلية لشهر رمضان الماضي، إذ بلغت الزيادة في أعداد المسافرين خلال شهر رمضان 22% على شبكة قطار الحرمين السريع الذي يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مرورًا بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، بعدد مسافرين تجاوز المليون مسافر عبر 2,845 رحلة بزيادة 12% عن الموسم الماضي.الجدير بالذكر أن الخطوط الحديدية السعودية تلعب دورًا محوريًا في تنمية الاقتصاد المحلي للمملكة من خلال إسهاماتها في قطاع النقل عبر خدمات نقل الركاب، وخدمات الشحن عبر 4 شبكات خطوط حديدية حول المملكة.إضافة إلى دورها اللوجستي في تمكين القطاعات المختلفة بما يسهم في تعزيز مجمل التطلعات التنموية بالمملكة، ويحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.