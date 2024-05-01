شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. وزير الخارجية يجري اتصالين بطرفي النزاع في السودان والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا مع كل من رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السوداني، الفريق الأول الركن عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع القائد الأول محمد حمدان دقلو.وجرى خلال الاتصالين مناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة في السودان وتداعياتها على الشعب السوداني.وأكد سمو وزير الخارجية أهمية العمل على حماية السودان وشعبه من حدوث المزيد من الدمار وتفاقم للأوضاع الإنسانية الصعبة.كما أكد سموه ضرورة تغليب مصلحة الشعب السوداني، ووقف الاقتتال لحماية مؤسسات الدولة وحماية السودان والمضي به إلى بر الأمان.