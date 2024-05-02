مؤشرات تقنية عالمية بمنصة جامعة الطائف للأبحاث العلمية

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- بواسطة أيمن الوشواش - طورت جامعة الطائف تقنيا «منصة RMS» لمتابعة الأبحاث العلمية» التي تتضمن خدمات عدة في مراقبة العمليات البحثية على المستويين المحلي والدولي، ومتابعة وتحليل الإنتاج العلمي حسب المعايير العالمية، والتحليل الاستراتيجي للمنتجات البحثية في جوانب (الكم، والنوع) والتقييم المستمر للباحثين، والتخصصات العلمية والإنسانية، وكذلك حساب بدلات التميز آليا، وخاصية توفير معامل الجودة لكل باحث وقسم وكلية وفرع، والوقوف على المعدلات الإنتاجية الفردية والجماعية للتخصصات العلمي، والتقييم الفوري للمجلات وتصنيفها تحت قواعد النشر العالمية للخدمات البحثية. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طورت جامعة الطائف تقنيا «منصة RMS» لمتابعة الأبحاث العلمية» التي تتضمن خدمات عدة في مراقبة العمليات البحثية على المستويين المحلي والدولي، ومتابعة وتحليل الإنتاج العلمي حسب المعايير العالمية، والتحليل الاستراتيجي للمنتجات البحثية في جوانب (الكم، والنوع) والتقييم المستمر للباحثين، والتخصصات العلمية والإنسانية، وكذلك حساب بدلات التميز آليا، وخاصية توفير معامل الجودة لكل باحث وقسم وكلية وفرع، والوقوف على المعدلات الإنتاجية الفردية والجماعية للتخصصات العلمي، والتقييم الفوري للمجلات وتصنيفها تحت قواعد النشر العالمية للخدمات البحثية. وأوضح عميد الدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ولاء الصانع، أن للمنصة كثيرا من الأهداف، أبرزها الرصد الشامل والمستمر للإنتاج البحثي لمختلف التخصصات، وإعداد التقارير التحليلية والتفصيلية، ومتابعة الإنتاج الفردي للباحثين، ورصد مدى التأثير لأوراقهم العلمية مما يعكس جودة العمل البحثي، إذ توفر المنصة التصدير التقني لملفات البحوث المنشورة دوريا، لتساعد وحدات الجودة والاعتماد بالأقسام، والكليات، والأفرع في سرعة الأداء العلمي، وتقليل الوقت في البحث والجمع.

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