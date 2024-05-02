شكرا لقرائتكم خبر عن فوز 10 مشاركين في مسابقة "الشؤون الإسلامية" لحفظ الحديث ببنغلاديش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فاز 10 مشاركين مسابقة حفظ الحديث الشريف في جمهورية بنغلاديش الشعبية، التي نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في بنغلاديش.

وجرى تكريم الفائزين خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة.

وشارك في المسابقة 90 متسابقًا يمثلون مختلف الأقاليم البنغلاديشية.

أعمال وبرامج دعوية

وأقيمت التصفيات النهائية في فندق ناسنتقاردن في العاصمة دكا، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بنغلاديش عيسى بن يوسف الدحيلان، والملحق الديني المكلف مبارك العنزي، وعدد من الشخصيات ورؤساء الجمعيات والمراكز الإسلامية البنغلاديشية.



وقدم السفير الدحيلان شكره وتقديره لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على ما تقوم به من أعمال وبرامج دعوية، ومسابقات علمية في مختلف دول العالم، وخدمة نشر الدين الإسلامي المعتدل.