شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي رئيس دولة الإمارات في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام