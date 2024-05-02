شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" : أمطار متوسطة على منطقة الباحة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظة العقيق، وبلجرشي, والقرى، والمندق، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11 مساءً.