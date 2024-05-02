شكرا لقرائتكم خبر عن طالبة تبتكر جهازًا لمرضى الدم المنجلي يحد من نوبات الألم والان نبدء بالتفاصيل

آلية عمل الجهاز

الدمام - شريف احمد - طورت الطالبة قطوف عادل العوجان، من الثانوية الأولى بسنابس جهازًا ومستشعرًا ذكيًا لقياس خلايا الدم لمرضى الدم المنجلي، بهدف الحد من نوبات الألم التي يعانون منها.وأوضحت، أن مشروعها نابع من فهم عميق لمعاناة مرضى الدم المنجلي، خاصةً بعد مرض أختها الكبيرة ودخولها العناية المركزة بسبب نوبة ألم حادة ناتجة عن انسداد الأوعية الدموية.وأشارت العوجان، إلى انتشار مرض الدم المنجلي في المنطقة الشرقية، حيث تصل نسبة المصابين إلى 1,2% من مجموع السكان، بينما تبلغ نسبة غير المصابين 17% «وفقًا لإحصائيات وزارة الصحة لعام 2019».وقالت: يعتمد الجهاز على مستشعر كهرومائي يقيس المواد الخارجة من كريات الدم الحمراء، بما في ذلك الهيموجلوبين F، وهو المسبب الرئيسي للألم والالتهاب.وأضافت: يتم وضع المستشعر على الكتف، وعند تكسر كريات الدم الحمراء، يفرز كميات من الهيموجلوبين F. يقوم المستشعر بقياس هذا الهيموجلوبين تلقائيًا ويرسل إشارة إلى تطبيق على الهاتف الذكي.وأشارت إلى أنه عند تلقي المريض إشارة انخفاض مستوى الهيموجلوبين، يتوجه مباشرة إلى الطبيب لتلقي العلاج اللازم، ما يحد من حدوث النوبات المتكررة والألم الشديد.