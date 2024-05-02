شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم": رصد يومي لغياب الطلاب في الحصص الدراسية والان نبدء بالتفاصيل



وتتمثل حالات الاستئذان في الإجازات المرضية المعتمدة من منصة صحتي أو وفاة أحد الأقارب إلى الدرجة الرابعة شهادة الوفاة، وفي حال وجود مراجعة للمستشفيات والمراكز الصحية مع أهمية إشعار المراجعة، أيضًا المرافقة الصحية لأحد الأقارب من الدرجة الأولى ولإدارة المدرسة قبول المرافقة الصحية للأقارب إلى الدرجة الرابعة في حال وجـد المبرر المقبول لذلك مع أهمية وجود إشعار مرافقة، ومراجعة الجهات الرسمية مع أهمية احضار إشعار مراجعة، وما تقرره الأنظمة واللوائح فيما يتعلق بحماية الطفل، ومراجعة وحدة الرعاية الطلابية وارفاق تقرير من وحدة الرعاية الطلابية في إدارة التعليم.

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دليل قواعد السلوك

أوضح دليل قواعد السلوك والمواظبة لطلاب وطالبات التعليم العام، أن أحكام المواظبة تطبق على جميع طلبة مراحل التعليم العام، وتشكيل لجنة الانضباط المدرسي بإدارة التعليم وفق الصلاحيات الممنوحة لمدير التعليم.

وتعمل إدارة المدرسة على اتخاذ الإجراءات الوقائية التربوية المستمرة تفادياً لغياب الطلبة أو تأخرهم، وتدوّن درجة المواظبة في حقل خاص بها في كشف بطاقة الدرجات، ويعد هذا الحقل جزءاً لا يتجزأ من أي كشف للدرجات تصدره المدرسة.

تسجيل الغياب

تتولى إدارة المدرسة بشكل يومي تسجيل غياب أو تأخر الطلبة عن الحضور، وتوثق ذلك في سجلات خاصة ومن خلال البرنامج الإلكتروني المعتمد (نظام نور)، ويوثق معلم المادة غياب أو تاخر الطالب في



وتؤكد إدارة المدرسة على توقيع ولي الأمر على نموذج الالتزام المدرسي، وتقيم إدارة المدرسة بشكل يومي حالة غياب الطالب أو تأخره وإذا لم يكن من الحالات المقبولة للغياب بعذر يحسم من درجات المواظبة، وتتخذ إدارة المدرسة الإجراءات التربوية المستمرة لعلاج وضع الطالب الغائب أو المتأخر، وتكرم المدرسة الطلبة المتميزين في المواظبة خلال الفصل الدراسي. درجات الغياب

كشفت وزارة التعليم عن إجراءات حسم درجات الغياب للطلاب المتغيبين وذلك بالحسم من درجات المواظبة درجة واحدة عن غياب كل يوم دراسي بدون عذر مقبول، ولا يمنح الطالب درجة كاملة في المشاركة والتفاعل شاملة الأنشطة والتطبيقات الصفية في المقرر الذي غاب به بدون عذر مقبول، ولا يعاد للطالب المتغيب بدون عذر مقبول الاختبارات القصيرة ولا يمنح درجات تعويضية في المشاركة والتفاعل).



وأشارت الوزارة إلى أنه يتم رصد الغياب من قبل المعلم في كل حصة دراسية (سجلات المعلم - المنصات المعتمدة )، ويعكس الرصد اليومي للغياب لدى المعلمين في حساب المدرسة ( نظام نور - منصة مدرستي)، مع أهمية إشعار ولي الأمر بغياب الطالب عن يوم دراسي بكافة الوسائل المتاحة بما فيها الوسائل الإلكترونية، إضافة الى إشعار ولي الأمر في حال تغيب الطالب عن أي حصة دراسية خلال اليوم الدراسي، وإعطاء الطالب وولي أمره مهلة لمدة خمسة أيام بعد الغياب لتقديم عذر مقبول وإلا اعتبر الغياب بدون عذر ويجوز قبول العذر بعد انتهاء هذه المدة في حال وجود المبرر على ألا يتجاوز تقديمه نهاية الفصل الدراسي محل الغياب، وتعكس الأعذار المقبولة بعذر في نظام نور بعد اعتماد مدير المدرسة. الدمام - شريف احمد - شددت وزارة التعليم على أهمية حضور وانضباط الطلاب والطالبات في المدارس وعدم الغياب والاستئذان إلا في حالات محددة.وتتمثل حالات الاستئذان في الإجازات المرضية المعتمدة من منصة صحتي أو وفاة أحد الأقارب إلى الدرجة الرابعة شهادة الوفاة، وفي حال وجود مراجعة للمستشفيات والمراكز الصحية مع أهمية إشعار المراجعة، أيضًا المرافقة الصحية لأحد الأقارب من الدرجة الأولى ولإدارة المدرسة قبول المرافقة الصحية للأقارب إلى الدرجة الرابعة في حال وجـد المبرر المقبول لذلك مع أهمية وجود إشعار مرافقة، ومراجعة الجهات الرسمية مع أهمية احضار إشعار مراجعة، وما تقرره الأنظمة واللوائح فيما يتعلق بحماية الطفل، ومراجعة وحدة الرعاية الطلابية وارفاق تقرير من وحدة الرعاية الطلابية في إدارة التعليم.دليل قواعد السلوكأوضح دليل قواعد السلوك والمواظبة لطلاب وطالبات التعليم العام، أن أحكام المواظبة تطبق على جميع طلبة مراحل التعليم العام، وتشكيل لجنة الانضباط المدرسي بإدارة التعليم وفق الصلاحيات الممنوحة لمدير التعليم.وتعمل إدارة المدرسة على اتخاذ الإجراءات الوقائية التربوية المستمرة تفادياً لغياب الطلبة أو تأخرهم، وتدوّن درجة المواظبة في حقل خاص بها في كشف بطاقة الدرجات، ويعد هذا الحقل جزءاً لا يتجزأ من أي كشف للدرجات تصدره المدرسة.تتولى إدارة المدرسة بشكل يومي تسجيل غياب أو تأخر الطلبة عن الحضور، وتوثق ذلك في سجلات خاصة ومن خلال البرنامج الإلكتروني المعتمد (نظام نور)، ويوثق معلم المادة غياب أو تاخر الطالب في منصة مدرستي أو سجلات خاصة بذلك وتسلم لإدارة المدرسة لتقوم بإدخالها في نظام نور، وتُخطر إدارة المدرسة بشكل يومي ولي أمر الطالب الغائب، أو المتأخر عن المدرسة بالواقعة في ذات اليوم بالوسائل المتاحة ويتضمن ذلك الإخطار باستخدام الوسائل الإلكترونية، ويتم توثيق ذلك في السجلات الخاصة بالغياب والتأخر ومن خلال البرنامج الإلكتروني المعتمد ( نظام نور ).وتؤكد إدارة المدرسة على توقيع ولي الأمر على نموذج الالتزام المدرسي، وتقيم إدارة المدرسة بشكل يومي حالة غياب الطالب أو تأخره وإذا لم يكن من الحالات المقبولة للغياب بعذر يحسم من درجات المواظبة، وتتخذ إدارة المدرسة الإجراءات التربوية المستمرة لعلاج وضع الطالب الغائب أو المتأخر، وتكرم المدرسة الطلبة المتميزين في المواظبة خلال الفصل الدراسي.كشفت وزارة التعليم عن إجراءات حسم درجات الغياب للطلاب المتغيبين وذلك بالحسم من درجات المواظبة درجة واحدة عن غياب كل يوم دراسي بدون عذر مقبول، ولا يمنح الطالب درجة كاملة في المشاركة والتفاعل شاملة الأنشطة والتطبيقات الصفية في المقرر الذي غاب به بدون عذر مقبول، ولا يعاد للطالب المتغيب بدون عذر مقبول الاختبارات القصيرة ولا يمنح درجات تعويضية في المشاركة والتفاعل).وأشارت الوزارة إلى أنه يتم رصد الغياب من قبل المعلم في كل حصة دراسية (سجلات المعلم - المنصات المعتمدة )، ويعكس الرصد اليومي للغياب لدى المعلمين في حساب المدرسة ( نظام نور - منصة مدرستي)، مع أهمية إشعار ولي الأمر بغياب الطالب عن يوم دراسي بكافة الوسائل المتاحة بما فيها الوسائل الإلكترونية، إضافة الى إشعار ولي الأمر في حال تغيب الطالب عن أي حصة دراسية خلال اليوم الدراسي، وإعطاء الطالب وولي أمره مهلة لمدة خمسة أيام بعد الغياب لتقديم عذر مقبول وإلا اعتبر الغياب بدون عذر ويجوز قبول العذر بعد انتهاء هذه المدة في حال وجود المبرر على ألا يتجاوز تقديمه نهاية الفصل الدراسي محل الغياب، وتعكس الأعذار المقبولة بعذر في نظام نور بعد اعتماد مدير المدرسة.